مهاجم يحاول اقتحام "المسجد الكبير" بسيارته في فرنسا

حاول رجل اقتحام المسجد الكبير في كولمار في شرق فرنسا عمداً بسيارته، في عملية لم يُصب فيها أحد سواه، بحسب ما أعلنت مصادر متطابقة.

وأعلنت سلطات منطقة "الرين العليا" في مقاطعة الألزاس يوم السبت، أنّ رجلاً حاول بسيارته أن يقتحم "مدخل المسجد الكبير قبيل الساعة 20.00" (18.00 ت.غ).

وأضافت "لم يصب أحد" باستثناء السائق، معلنة أن "التحقيق جار".

وصرحت المدعية العامة في كولمار كاترين سوريتا مينار، أن الرجل جُرح بسلاح أبيض كان يحمله ونُقل إلى المستشفى حيث سيخضع لجراحة.

وتابعت "سيعاينه طبيب نفسي في أقرب وقت ممكن"، معتبرة أن المعلومات الأولية تفيد بأنه يعاني "مشاكل نفسية".

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وأوضحت كاترين، "عندها سنعرف المزيد حول دوافعه"، مؤكدة عدم سقوط أي جريح رغم وجود "بعض الأشخاص في المسجد" حينها.

وتابعت "أُجريت تحقيقات حول السيارة".

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وأوردت صحيفة "لالزاس" أن خبراء تفكيك متفجرات عاينوا السيارة "التي لم تحتو على متفجرات".