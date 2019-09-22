إثيوبيا تعتقل عناصر من "داعش" و"الشباب" خططوا لهجمات

قالت إثيوبيا، إنها ألقت القبض على عدد لم تحدده من عناصر حركة الشباب الصومالية وتنظيم داعش الإرهابيين كانوا يخططون لشن هجمات على أهداف مختلفة في إثيوبيا من بينها فنادق.

وأكد جهاز المخابرات الوطنية في بيان أذيع على محطة (فانا) الإذاعية التابعة للدولة إن بعضاً ممن ألقي القبض عليهم كانوا يقومون بأعمال مخابراتية شملت تصوير الأهداف المحتملة.

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وأوضح مسؤولون بالجهاز "كانت المجموعة... تعد لمهاجمة فنادق واحتفالات دينية وأماكن تجمع وأماكن عامة في أديس أبابا".

وأضاف المسؤولون أن المخابرات الإثيوبية نسقت مع جيبوتي المجاورة لاعتقال المشتبه بهم وبينهم زعيمهم محمد عبد الله.

وشن المتشددون عدة هجمات على أهداف عسكرية ومدنية في الصومال كما نفذت هجمات في الخارج شملت أيضاً كينيا.