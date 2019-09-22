حالة الطقس: أجواء خريفية وغائمة جزئيا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - يتوقع الراصد الجوي أن لا يطرأ تغيير يذكر على درجات الحرارة، اليوم الأحد، وتكون الأجواء خريفية لطيفة وغائمة جزئيا في ساعات الصباح، وفي ساعات الظهيرة ترتفع درجات الحرارة وتكون الأجواء حارة نسبيا خصوصا في المناطق السهلية والساحلية والأغوار، وفي ساعات الليل تكون الأجواء لطيفة وخريفية ومنعشة خصوصا في القمم الجبلية، وتكون الرياح شمالية غربية.

في يوم الإثنين، لا يطرأ تغير كبير على درجات الجرارة بحيث يبقى الطقس صيفيا في النهار بوجه عام في معظم المناطق بالبلاد، ويسود طقس حار في المناطق المنخفضة والأغوار. وفي ساعات المساء والليل تعتدل الأجواء سيما في المناطق الجبلية مع رياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، يوم الثلاثاء، ويكون الطقس صيفيا في ساعات النهار، وفي ساعات المساء والليل يطرأ انخفاض واضح على درجات الحرارة ويسود طقس معتدل نسبيا. الرياح تكون غربية إلى شمالية غربية.

في يوم الأربعاء، لا يطرأ تغيير يذكر على درجات الحرارة وتسود أجواء صيفية حارة نسبيا نهارا خصوصا في ساعات الظهيرة. ومع ساعات المساء والليل تعتدل الأجواء لتصبح معتدلة نسبيا بوج عام ومائلة للبرودة قليلا في المناطق الجبلية العالية.

يطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة في يوم الخميس، لتسود أجواء حارة بوجه عام خصوصا في المناطق المنخفضة والأغوار، مع رطوبة مرتفعة في الساحل والسهل الساحلي. وفي ساعات الليل تكون الأجواء معتدلة في الجبال ورطبة في الساحل والسهل الساحلي مع رياح شمالية غربية معتدلة.