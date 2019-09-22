شكرا لقرائتكم خبر عن كاتب عراقي يؤكد: إيران تقف وراء هجوم أرامكو بالسعودية والان مع التفاصيل

الأحد 22/سبتمبر/2019 - 06:30 ص Advertisements Advertisements السعودية نيوز Advertisements Advertisements تعليقات Facebook تعليقات الخليج 365

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