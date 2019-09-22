شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا تتخذ خطوات ضد إيران ردا على استهداف أرامكو والان مع التفاصيل

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يرصد أولى الخطوات الأمريكية ضد إيران، وذلك بعد هجومها على منشآتي ارامكو في السعودية، حيث تتضمن الفيديو، تصريحات لوزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر.

وقال "إسبر"، بحسب ما نشره تقرير لقناة مداد نيوز، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وافق على نشر قوات أمريكية تكون دفاعية وتركز على الدفاعات الجوية.

هذا وقد قررت أمريكا إرسال قوات دفاعية لوقف الاعتداء على مراكز الطاقة العالمية، ولمنع تهديد أمن الاقتصاد العالمي، حيث وقعت أقصى العقوبات على إيران ضمن سياسة الضغط القصوى التي تنتهجها واشنطن منذ أشهر.

وقد أعلن ترامب عن فرض عقوبات قاسية على المركز المصرفي الإيراني بسبب سلوك إيران بالشرق الأوسط، وهذا وفقا لما أعلنته "رويترز".

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وقد كشفت وكالات، أن البنك المركزي الإيراني مسؤول عن تمويل التنظيمات الإرهابية، حيث يمول ميليشيات الحوثي في اليمن، وميليشيلات حزب الله في لبنان.

وصرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن إيران أفلست تقريبا ووضعها الاقتصادي صعب جدا، وعلى قادتها وقف دعمهم للإرهاب من أجل انقاذ بلدهم.

هذا وقد أعلنت دول العالم تضامنها مع المملكة العربية السعودية بعد تعرض منشأتي أرامكو لهجوم غرهابي مطلع الأسبوع الماضي، والذي بدوره قد أثر على 50% من إنتاج المنشآتين، فضلا عن تأثيره على 5% من إنتاج النفط العالمي.

وقد صرح المدير العام لشركة أرامكو، إن المنشأة التابعة للشركة التي تقع في منطقة خريص وتهرضت لهجوم إرهابي سيعود إنتاجها لطبيعته نهاية االشهر الجاري.