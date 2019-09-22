شكرا لقرائتكم خبر عن "حملات الإخوان فشلت".. خليجيون يفضحون دور قطر في استهداف مصر والان مع التفاصيل

ا تزال حملات الجنون القطرية الإخوانية التي يقف وراءها قوى الشر، تطال الدولة المصرية، فتلك المرة يستخدمون أساليب جديدة على أذهان الجميع، وهي بث الشائعات والأكاذيب التي تطال مصر والهدف منها هدم استقرار البلاد.

وقامت قنوات الفتنة الإخوانية والجزيرة القطرية، بفبركة عددًا من مقاطع الفيديو زعمت أنها لتظاهرات في أنحاء متفرقة في مصر، ولكن سرعان ما انكشف مُخططهم ووجه لهم عددًا من المحلليين السياسيين بدول الخليج صفعة مدوية، مؤكدين أن مصر ماضية في نهضتها وتطورها، مشددين على أن حملات الإخوان ضد البلاد فشلت فشلاً ذريعًا.

فشل إخواني

بدايةً أكد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أن حملة الإخوان المنظمة ضد مصر واستقرارها فشلت فشلا ذريعا.

وقال في تغريدة عبر حسابه على "تويتر": "حملة الإخوان المنظمة ضد مصر واستقرارها فشلت فشلا ذريعا، منصات الإعلام الموجه والمدعوم يقابلها دعم شعبي حقيقي للدولة المصرية ومؤسساتها، مصر تتعافى وتواجه التحديات بإصرار يوميا والواقع غير الذي يروج له هذا الإعلام الحزبي الممول خارجيا".

مصر ماضية في نهضتها

وهنا قال المحلل السياسي السعودي خالد الزعتر، إن مصر ماضية في نهضتها وتطورها وإستعادة مكانتها الإقليمية وتأثيرها في السياسة الدولية.

وأضاف في تغريدة عبر "تويتر": "النهضة التي تشهدها مصر لن يؤثر فيها إعلام القص واللصق والدول التي ينطبق عليها وصف جمهوريات الموز مثل قطر ولن ينجحوا بحسابات تويتريه في زعزعة أمنها وإستقرارها".

حكومة الحمدين وإعادة الفوضى

وأوضح المحلل السياسي السعودي فهد ديباجي إنه مازالت حكومة الحمدين الشريرة تحاول إعادة الفوضى إلى الوطن العربي، فهي وجماعاتها لا يتغذون إلا على الفوضى والدمار والإرهاب.

وواصل "ديباجي"، أنه يمررون الفوضى ويضعف الأمن، ليركب الإخوان المظاهرات ليعودوا للواجهة والسيطرة على السلطة، متابعًا: "لكن لن يفلحوا هذه المرة فتاريخهم مكشوف".

وأوضح: "لتعرف حقيقة وخبث حكومة الحمدين الشيطانية وقناة الجريرة شاهد تحريضها على مصر ودعواتها للثورة وليس نقل الخبر كما يعتقد البعض"، مستطردًا: "لكي تتأكد تابع تجاهلها للمظاهرات في باريس وكأنها غير موجودة.. هم لا ينقلون الخبر إنما يحاولون صناعة خبر حتى لو كان كاذبا ومزيفا".

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مصر بخير

ومن جانبها قالت الكاتبة والناقدة الإماراتية مريم الكعبي، اليوم، إن مصر بخير ولكنهم لا يريدونها بخير – في إشارة لجماعة الإخوان وتركيا وقطر-.

وأضافت "الكعبي"، أن مصر تنهض في جميع المجالات ولكنهم لا يتمنون لها النهضة ولّا التقدم، مشددةً على أن مصر مستقرة ولكنهم يريدون لها الفوضى.

وأوضحت الكاتبة الإماراتية، ان مسلسل استهداف مصر يتم إنفاق مليارات الدولارات ومنذ سنوات، متابعةً: "ومن يظن أن استهداف مصر توقف يعيش في وهم كبير".

محمد علي "هلفوت" وعبد للريال القطري

وبدوره قال الأكاديمي الخليجي عبدالملك المالكي، اليوم، إن "الهلفوت محمد علي عبد الريال القطري يظن أن مصر لقمة سائغة بيد أسياده ليعبثوا بأمن مصر واستقرارها".

وأضاف: "الهلفوت ومن وراءه الجعيرة (الجزيرة) وبقية دكاكين الإخوان الفضائية أراد-الله جَلَّ في عُلاه-أن يفضح كذبهم وزور تأجيج قنواتهم بأن أوجد "سنابات مصرية" تكشف كذب وبهتان مايروجون له".

حسابات قطرية تُهاجم مصر

وفضح المدون السعودي البارز منذر آل الشيخ مبارك، اليوم، دور دويلة قطر في شن حرب إلكترونية على مصر.

وقال في تغريدة له: "أكثر من نصف مليون تغريدة من قطر موجهة ضد شعب مصر ! تويتر يقول حسابات من مصر تستهدف قطر!! ادخل أي تداول بمصر لن تجد ذكر فيه ترنداتها للصغيرة الدوحة ، بينما في قطر الأول، الثاني، الثالث، الرابع، الخامس موجهة جميعها ضد مصر!! هل عرفت حجم ذلك التنسيق بين الغرب وأذنابه".

ثورة دليفري

وأخيرًا علق الرئيس الإقليمي للمركز البريطاني لدراسات الشرق الأوسط أمجد طه، وقال: "ثورة دليفري أو takeaway هي كتقدم الإخوان والحوثي في عدن وأبين وشبوة..عبر الشاشات وفي تويتر يتمترسون ويغزون وفي الواقع الأبطال يبحثون عنهم ولا يجدون".

وأضاف: "تحركاتهم سنابية.. يصل للمكان كميدان التحرير أو خور مكسر ينزل يصور وبعدها يهرب ويرسل للجزيرة في قطر والمكملين في تركيا".