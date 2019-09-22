شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن مصرع إثنين وإصابة ثمانية آخرين بحادث إطلاق نار في مدينة لانكستر الأمريكية والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 7:41 صباحًا, 22 سبتمبر 2019 م المناطق _ وكالات لقي شخصان مصرعهما وأصيب ثمانية آخرون بحادث إطلاق نار في مدينة لانكستر بولاية ساوث كارولاينا الأمريكية.

وأعلن مسؤولون أن الشرطة في ساوث كارولاينا تواصل البحث عن مشتبه بهم بعد أن أطلق شخص واحد على الأقل النار في مدينة لانكستر وقتل اثنين وأصاب ثمانية آخرين.

وذكر مكتب رئيس مقاطعة لانكستر في بيان أن من أطلق النار ما زال هاربا.

وقال مكتب رئيس المقاطعة إن الواقعة عمل خطير ويبدو أن مسلحا واحدا على الأقل استهدف شخصا معينا عقب مشادة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مصرع إثنين وإصابة ثمانية آخرين بحادث إطلاق نار في مدينة لانكستر الأمريكية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المناطق الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.