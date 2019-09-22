زلزال ألبانيا يخلّف 49 مصابًا وأضرارًا مادية

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خلّف الزلزال الذي ضرب مدينة دوريس الساحلية غربي العاصمة الألبانية تيرانا اليوم 49 مصابًا.

وذكرت وسائل إعلامية أن 49 شخصًا نقلوا إلى المستشفى الرئيسي في تيرانا لتلقي العلاج جراء الزلزال الذي بلغت قوته 5،6 درجات على مقياس ريختر.

و تسبب الزلزال بانقطاع التيار الكهربائي وخطوط الهاتف في العاصمة وعدد من البلدات والقرى.

وصرحت وزيرة الصحة الألبانية أوغيرتا ماناستيريلوب أن نحو 80 شخصا طلبوا مساعدة طبية في كل من تيرانا و دوريس أدخل 21 منهم إلى المستشفى لمعالجة إصابات جراء سقوط أغراض أو جدران أو لإصابتهم بنوبات ذعر.

وأفادت المتحدثة باسم وزارة الدفاع الألبانية ألبانا قجاج بأنه لا توجد وفيات جراء الزلزال، مشيرة إلى تضرر منازل ومبان في تيرانا لكن دون تعرضها للانهيار.