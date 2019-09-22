سلطات أثيوبيا توقف مجموعة متشددة خططت لشن هجمات على أهداف مهمة بالبلاد

ألقت السلطات الإثيوبية، القبض على أشخاص من متشددي "حركة الشباب الصومالية" وتنظيم "داعش" الإرهابي، مشتبه في تخطيطهم لشن هجمات، على أهداف مهمة داخل البلاد من بينها فنادق.
وذكر جهاز المخابرات الوطنية، في بيان، أن بعض من ألقي القبض عليهم كانوا يقومون بأعمال مخابراتية شملت تصوير الأهداف المحتملة، بينما أوضح مسؤولون بالجهاز، أن المجموعة كانت تعد لمهاجمة فنادق واحتفالات دينية وأماكن تجمع وأماكن عامة في أديس أبابا.
ولفت المسؤولون إلى أن المخابرات الإثيوبية نسقت مع دولة جيبوتي المجاورة لاعتقال المشتبه بهم وبينهم زعيمهم محمد عبد الله.
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