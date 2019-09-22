اشتباكات بين الشرطة ومحتجين من أنصار الديمقراطية في هونغ كونغ

أطلقت الشرطة في هونج كونج الغاز المسيل للدموع بكثافة لتفريق محتجين من أنصار الديمقراطية، نظموا مسيرة رغم الحر الشديد، بعدما أزالت مجموعات من الموالين للصين رسائل الاحتجاج المناهضة للحكومة من على جدران تعرف باسم "جدران لينون".
وأتى إطلاق أول وابل من قنابل الغاز المسيل للدموع بعدما ألقى محتجون قنبلتين حارقتين نحو صف من قوات الشرطة يقترب منهم.
وأحرق بعض المحتجين علم الصين بينما حطم آخرون حواجز خشبية ومعدنية وأعمدة خاصة بالمرور لاستخدامها في نصب حواجز على الطرق أضرموا النار في أحدها على الأقل.
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