إصابة 15 سائحا روسيا في حادث سير بمدينة أنطاليا التركية

أفادت القنصلية العامة الروسية في مدينة أنطاليا التركية، بأن 15 سائحا روسيا أصيبوا بجروح جراء حادث انقلاب حافلة سياحية في الولاية.
وأكد مسؤول في القنصلية لوكالة "نوفوستي" الروسية أن الحافلة التي كانت تقل 22 سائحا روسيا من الفندق إلى المطار، انقلبت بالقرب من بلدية آكسو، موضحا ان سبعة سياح واصلوا سيرهم إلى المطار، فيما تم نقل 15 آخرين إلى مستشفيات مختلفة.
وأضاف أن ثمانية مصابين ما زالوا حاليا في المستشفيات، وأنهم سيبدأون في مغادرتها اعتبارا من يوم الأحد، مشيرا إلى أن الحادث لم يسفر عن وقوع إصابات بليغة.
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