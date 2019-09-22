إصابة 15 سائحا روسيا في حادث سير بمدينة أنطاليا التركية

أفادت القنصلية العامة الروسية في مدينة أنطاليا التركية، بأن 15 سائحا ​روسيا​ أصيبوا بجروح جراء حادث انقلاب ​حافلة​ سياحية في الولاية.

وأكد مسؤول في القنصلية لوكالة "​نوفوستي​" الروسية أن الحافلة التي كانت تقل 22 سائحا روسيا من الفندق إلى ​المطار​، انقلبت بالقرب من بلدية آكسو، موضحا ان سبعة سياح واصلوا سيرهم إلى المطار، فيما تم نقل 15 آخرين إلى مستشفيات مختلفة.

وأضاف أن ثمانية مصابين ما زالوا حاليا في ​المستشفيات​، وأنهم سيبدأون في مغادرتها اعتبارا من يوم الأحد، مشيرا إلى أن الحادث لم يسفر عن وقوع إصابات بليغة.