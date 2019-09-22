خارجية إيران: نرفض بشدة الاتهامات الواهية والمكررة لبعض المسؤولين السعوديين

رفض المتحدث باسم وزارة الخارجية ال​إيران​ية ​عباس موسوي​، بشدّة "الاتهامات الواهية والمكرّرة لبعض المسؤولين في السعودية بشأن مهاجمة المنشآت النفطية في هذا البلد"، واصفًا إيّاها بأنّها "تفتقر لأيّ مصداقيّة".

وشدّد على أنّ "من المؤسف أنّ ​الحكومة السعودية​، من خلال وهم العداء الإيراني لها والتهرّب من الحقائق القائمة، تسعى دومًا من خلال التركيز على إيران، إلى إلصاق التهم بالآخرين لتبرير إخفاقاتها". وأوصى الحكومة السعودية أنّه "بدلًا من توجيهها التهم الّتي لا أساس لها للآخرين، بأن تقوم بإنهاء الحرب اليمنيّة المدمّرة الّتي ليست لها أية نتيجة سوى ارتكاب المجازر بحقّ الأبرياء والدمار في هذا البلد".