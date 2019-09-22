الدفاع المدني: جريحان اثر حادث سير في حارة صخر- جونية

ذكرت المديرية العامة للدفاع المدني اللبناني، أنّ "عناصر من ​الدفاع المدني​ نقلوا جريحًا إلى "​مستشفى سيدة لبنان​"، أُصيب اثر تعرّضه ل​حادث سير​ وقع بين دراجة نارية وسيارة في ​حارة صخر​/ ​جونية​- كسروان"، مبيّنةً أنّ "الحادث تسبّب أيضًا بسقوط جريحٍ ثانٍ تولّت جهات أُخرى نقله إلى المستشفى".

وأوضحت أنّ "العناصر وقد توجّهوا لتنفيذ المهمّة على متن دراجة الإسعاف (Moto ambulance)، للتمكّن من تقديم الإسعافات الأوليّة اللازمة للمصاب، تلافيًا لزحمة السير الّتي تعيق وصول سيارة الإسعاف في الوقت المناسب".