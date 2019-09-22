ذكرت المديرية العامة للدفاع المدني اللبناني، أنّ "عناصر من الدفاع المدني نقلوا جريحًا إلى "مستشفى سيدة لبنان"، أُصيب اثر تعرّضه لحادث سير وقع بين دراجة نارية وسيارة في حارة صخر/ جونية- كسروان"، مبيّنةً أنّ "الحادث تسبّب أيضًا بسقوط جريحٍ ثانٍ تولّت جهات أُخرى نقله إلى المستشفى".
وأوضحت أنّ "العناصر وقد توجّهوا لتنفيذ المهمّة على متن دراجة الإسعاف (Moto ambulance)، للتمكّن من تقديم الإسعافات الأوليّة اللازمة للمصاب، تلافيًا لزحمة السير الّتي تعيق وصول سيارة الإسعاف في الوقت المناسب".
كانت هذه تفاصيل خبر الدفاع المدني: جريحان اثر حادث سير في حارة صخر- جونية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.