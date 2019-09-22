محاولة فاشلة لاقتحام مسجد بسيارة شرقي فرنسا

حاول رجل اقتحام مسجد في مدينة كولمار شرقي فرنسا عمدا بسيارته، مساء السبت، في عملية فاشلة لم يُصب فيها أحد سواه.

وأعلنت سلطات منطقة "الرين العليا" في مقاطعة الألزاس أن رجلا حاول بسيارته أن يقتحم "مدخل المسجد الكبير قبيل الساعة 20,00" (18,00 ت غ).

وأضافت "لم يصب أحد" باستثناء السائق، معلنة أن "التحقيق جار".

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وصرّحت المدعية العامة في كولمار كاترين سوريتا مينار، لوكالة فرانس برس، أن الرجل جُرح بسلاح أبيض كان يحمله ونُقل إلى المستشفى، حيث سيخضع لجراحة.

وتابعت "سيعاينه طبيب نفسي في أقرب وقت ممكن"، معتبرة أن المعلومات الأولية تفيد بأنه يعاني "مشاكل نفسية".

وأضافت أن أنه "سيوضع قيد التوقيف الاحتياطي وسيتم استجوابه في أقرب وقت".

وأوضحت "عندها سنعرف المزيد حول دوافعه"، مؤكدة عدم سقوط أي جريح رغم وجود "بعض الأشخاص في المسجد" حينها، مشيرة إلى أنه "أُجريت تحقيقات حول السيارة".

وأوردت صحيفة "لالزاس" أن "خبراء تفكيك متفجرات عاينوا السيارة التي لم تحتو على متفجرات".