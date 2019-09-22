الرئيس التنفيذي لأرامكو يدلى بتصريحات جريئة بخصوص اعتداء أرامكو

الأحد 22 سبتمبر 2019

أمين الناصر

كتب الخليج 365

قال الرئيس التنفيذي لـ "أرامكو"، أمين الناصر، إن الشركة صارت بعد الهجمات التي تعرضت لها "أقوى من أي وقت مضى"، وأن إنتاج النفط سيستأنف بشكل كامل مع نهاية هذا الشهر.

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وأكد الناصر في رسالة بعثها لموظفي الشركة أن "النيران التي كانت الغاية منها تدمير شركة أرامكو السعودية أدت إلى نتائج غير مقصودة، فلقد حفزت 70 ألفا منا على العمل لإنجاز مهمة واحدة هي العودة بسرعة وبثقة".

وأضاف في رسالته الداخلية: "لقد خرجت أرامكو من هذه الحادثة أقوى من أي وقت مضى".

وتابع الناصر: "كل ثانية تهم في أوقات مثل هذه، ولو أننا لم نتصرف بسرعة لاحتواء النيران، ولم نبذل جهودا سريعة في أعمال الترميم، لكانت الآثار على سوق النفط والاقتصاد العالمي مدمرة بشكل أكبر".

يذكر أن الهجمات التي شنت يوم 14 سبتمبر المنصرم على منشأتين في بقيق وخريص تسببت في اندلاع نيران ضخمة أدت إلى خفض إنتاج السعودية من النفط بـ 5.7 مليون برميل يوميا.