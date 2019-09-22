غريفيث يرحب بمبادرة الرئيس المشاط والسعودية تبدي قبولها على استحياء

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – وكالات

رحب المبعوث الخاص الى اليمن، مارتن غريفيث، بالمبادرة التي أعلنها المجلس السياسي الأعلى في صنغاء بشأن وقف الأعمال العسكرية.

كما رحب بالتعبير عن المزيد من الانفتاح تجاه تنفيذ اتفاق تبادل الأسرى والرغبة في حل سياسي لإنهاء الصراع.

وشدد المبعوث الأممي على أهمية الاستفادة من هذه الفرصة واحراز تقدّم في الخطوات اللازمة للحدّ من العنف والتصعيد العسكري والخطاب غير المساعد.

وقال في بيان له السبت، إن تنفيذ هذه المبادرة التي أطلقها أنصار الله بحسن نية، يمكن أن يكون رسالة قوية حول الإرادة لإنهاء الحرب.

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وجدد مارثن غريفث دعوة لجميع الأطراف لاحترام القانون الإنساني الدولي، وضبط النفس، وتجنيب اليمن الانجرار إلى توترات إقليمية، لما فيه صالح الشعب اليمني.

من جانبها علقت السعودية، على المبادرة التي اطلقها رئيس المجلس السياسي، مهدي المشاط، بوقف ضربات العمق السعودي مقابل وقف القصف الجوي والحصار،.

تعليق السعودية على المبادرة، جاء على لسان وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير، الذي اعلن السبت، أنّ الرياض ستراقب مدى جدية قوات الجيش واللجان الشعبية ، في تطبيق مبادرة السلام التي طرحوها، وذلك في أول ردّ فعل سعودي على الاقتراح. “

وقال الجبير، في مؤتمر صحافي في الرياض، السبت: “نحكم على الأطراف الأخرى بناء على أفعالها وأعمالها، وليس أقوالها، ولذا فإننا سنرى إن كانوا سيطبقون فعلاً (المبادرة) أم لا”. وتابع: “بالنسبة للسبب الذي دفعهم لذلك، علينا أن نتفحص المسألة بتعمق”.