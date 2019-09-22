اصابة 49 شخصا اثر زلزال ضرب مدينة دوريس بألبانيا

خلّف ال​زلزال​ الذي ضرب مدينة دوريس الساحلية غربي العاصمة الألبانية تيرانا وبلغت قوته 5.6 درجات على مقياس ريختر 49 مصابًا. وتسبب الزلزال بانقطاع ​التيار الكهربائي​ وخطوط الهاتف في العاصمة وعدد من البلدات والقرى. وأوضحت وزيرة ​الصحة​ الألبانية أوغيرتا ماناستيريلوب أن نحو 80 شخصا طلبوا مساعدة طبية في كل من تيرانا و دوريس أدخل 21 منهم إلى المستشفى لمعالجة إصابات جراء سقوط أغراض أو جدران أو لإصابتهم بنوبات ذعر.

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