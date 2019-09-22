أعلنت سلطات منطقة "الرين العليا" في مقاطعة الألزاس شرق فرنسا، أنّ رجلا حاول بسيارته أن يقتحم مدخل المسجد الكبير في كولمار، وأضافت "لم يصب أحد" باستثناء السائق، معلنة أن "التحقيق جار".
وأوضحت المدعية العامة في كولمار كاترين سوريتا مينار لوكالة فرانس برس أن الرجل جُرح بسلاح أبيض كان يحمله ونُقل إلى المستشفى، حيث سيخضع لجراحة.
ولفتت إلى انه "سيعاينه طبيب نفسي في أقرب وقت ممكن"، معتبرة أن المعلومات الأولية تفيد بأنه يعاني "مشاكل نفسية". وأضافت أن شهودا عيان قالوا إنه هتف "الله أكبر" لكن هذه المعلومات لم يتم تأكيدها، معلنة أنه "سيوضع قيد التوقيف الاحتياطي وسيتم استجوابه في أقرب وقت".
كانت هذه تفاصيل خبر اصابة رجل حاول عمدا اقتحام المسجد الكبير في كولمار الفرنسية بسيارته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.