اصابة رجل حاول عمدا اقتحام المسجد الكبير في كولمار الفرنسية بسيارته

أعلنت سلطات منطقة "الرين العليا" في مقاطعة الألزاس شرق ​فرنسا​، أنّ رجلا حاول بسيارته أن يقتحم مدخل المسجد الكبير في كولمار، وأضافت "لم يصب أحد" باستثناء السائق، معلنة أن "التحقيق جار".

وأوضحت المدعية العامة في كولمار كاترين سوريتا مينار لوكالة فرانس برس أن الرجل جُرح بسلاح أبيض كان يحمله ونُقل إلى المستشفى، حيث سيخضع ل​جراحة​.

ولفتت إلى انه "سيعاينه طبيب نفسي في أقرب وقت ممكن"، معتبرة أن المعلومات الأولية تفيد بأنه يعاني "مشاكل نفسية". وأضافت أن شهودا عيان قالوا إنه هتف "الله أكبر" لكن هذه المعلومات لم يتم تأكيدها، معلنة أنه "سيوضع قيد التوقيف الاحتياطي وسيتم استجوابه في أقرب وقت".