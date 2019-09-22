بايدن: ترامب يلجأ لاستغلال سلطته محاولا فعل أي شيء يشوه سمعتي

طالب نائب الرئيس الأمريكي السابق ​جو بايدن​، بالتحقيق في ​تقارير​ أفادت بأن الرئيس ​دونالد ترامب​ ضغط على نظيره الأوكراني ​فولوديمير زيلينسكي​ للتحقيق مع بايدن ونجله.

ولفت في كلمة له أثناء تجمع انتخابي في ولاية أيوا، إلى ان "هذا يبدو استغلالا للسلطة بصورة فجة. أن تتصل هاتفيا بزعيم بلد يتطلع للحصول على ​مساعدات​ من ​الولايات المتحدة​ وتتحدث بشأني، هذا تصرف مشين". وأضاف "ترامب يقوم بذلك لأنه يعلم أنني سأهزمه ببساطة ويلجأ لاستغلال سلطته مستخدما كل أجهزة الرئاسة محاولا فعل أي شيء يشوه سمعتي".

ويمثل اتصال ترامب الهاتفي بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في 25 تموز محور أزمة متصاعدة حول شكوى سرية ضد تعاملات ترامب مع ​أوكرانيا​.