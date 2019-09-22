رئيس كولومبيا دعا لفرض عقوبات دولية منسقة ضد مادورو

رأى الرئيس الكولومبي إيفان دوكي، إنه يجب فرض ​عقوبات​ دولية منسقة تستهدف ​فنزويلا​ للمساعدة في وقف دعم الرئيس ​نيكولاس مادورو​ للمتمردين ومهربي ​المخدرات​ الكولومبيين. ولفت الرئيس دوكي، إلى ان نيكولاس مادورو يوفر ملاذا آمنا للمتمردين الكولومبيين من جماعة ​القوات المسلحة​ الثورية الكولومبية المنحلة الآن، ومتمردي جماعة جيش التحرير الوطني. وأضاف: "على ​المجتمع الدولي​ إدراك ضرورة انتهاء الدكتاتورية بسرعة لأن هذه المأساة الإنسانية، بالإضافة إلى تعزيز نظام مستبد يتعايش مع عصابات المخدرات و​الإرهاب​، تمثل تهديدا لنصف الكرة الغربي برمته ولاستقرار ​العالم​".

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