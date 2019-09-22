رأى وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل أن "هناك فريقان يتنافسان في لبنان الاول "بينق وبينعي وبيسبٌ" بموضوع الكهرباء والنفايات والاقتصاد مقابل فريق يزرع الامل وبفكر بالحلول للنفايات والكهرباء".
وتوجه باسيل للمنتشرين اللبنانيين في ختام مؤتمر الطاقة الاغترابية في واشنطن بالقول: "انتم من تقررون اية صورة تريدون للبنان ونجاحنا هو نجاح للجميع فالكهرباء هي للجميع وفشلنا هو فشل لنا جميعا". ولفت إلى ان "الاقتصاد والنفايات والكهرباء تحديات يومية لكن التحدي الاكبر هو ان يبقى لبنان كبيرا لان هناك من يريده صغيرا وعلى قياسه".
من جهته، أشار وزير البيئة فادي جريصاتي إلى ان "الحكومة قامت بما عليها واقرت مرسوم الفرز من المصدر ولكن لننجح جميعا كلبنانيين علينا تغيير عاداتنا للبدء بهذه العملية".
كانت هذه تفاصيل خبر باسيل بختام مؤتمر الطاقة الاغترابية:هناك من يريد لبنان صغيرا وعلى قياسه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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