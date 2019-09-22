الموسوي: الأمن أولوية ببعلبك الهرمل والمطلوب من الدولة وأجهزتها القيام بمسؤولياتها

ركّز عضو كتلة "نواب بعلبك الهرمل" إبراهيم الموسوي، على أنّ "متابعة الوضع الأمني المتفلت بالبقاع هو أولويّة لدى "نواب بعلبك الهرمل" وقيادة "حزب الله"، وهو موضع اهتمام ومتابعة خاصّة من الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله، نظرًا للقناعة العميقة والعلاقة الجدليّة الّتي تربط الإنماء بالأمن".
وشدّد في حديث صحافي، على أنّ "لا أمن من دون إنماء ولا إنماء من دون أمن، فالمنطقة الّتي تفتقر إلى الموارد وضيق سبل العيش والخدمات، تدفع الناس لأمن غير اجتماعي كما البعض من الناس لاتجاهات معيّنة خارج القانون". وأكّد أنّ "الأمن أولويّة والمطلوب من الدولة اللبنانية وأجهزتها والقوى المولجة بحفظ الأمن القيام بمسؤوليّاتها".
ولفت الموسوي إلى أنّ "التدهور الأمني يؤثّر على الأمن الاجتماعي"، مبيّنًا أنّ "هذا التفلّت تتحمّل مسؤوليّته الدولة أوّلًا، والمطلوب من القوى الأمنية بأجهزتها المختلفة تحمّل المسؤوليّة". وأشار إلى "أنّنا رفعنا الصوت عاليًا مع "حركة أمل" من أجل حثّ الدولة على القيام بواجباتها وملاحقة المطلوبين والمجرمين وسوقهم للعدالة، ورفعنا الغطاء عن أيّ مطلوب أو مخلّ بالأمن في أيّ منطقة".
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