اليوم .. بدء التحويل من "الأزهر" للمعاهد الفنية الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – الخليج 365:
أعلنت جامعة الأزهر برئاسة الدكتور محمد المحرصاوي رئيس الجامعة، عن بدء التحويل،اليوم الأحد، للمعاهد الجديدة بكليات العلوم (معهد إعداد فني المختبرات، معهد إعداد فني قواعد البيانات، معهد فني التحاليل البيولوجية).
وقال الدكتور يوسف عامر نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب - وفقا لبيان المركز الإعلامي للجامعة - إن المعاهد تقبل خريجي الثانوية الأزهرية القسم العلمي بنين وبنات بمصروفات، وسيتم فتح باب التحويل عن طريق بوابة الجامعة اإالكترونية اعتبارا من صباح الأحد 22 سبتمبر حتى مساء السبت 28 من ذات الشهر، وسيتم المفاضلة بين الطلاب وفقا للأعلى مجموع.
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