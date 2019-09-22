السكة الحديد: إعلان نتيجة اختبارات طلاب معهد وردان اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – أسامة عبدالكريم:

أعلن مصدر بهيئة السكة الحيد، أنه سيتم إعلان نتيجة اختبارات الطلاب الراغبين في الالتحاق بالمعهد الفني لتكنولوجيا السكة الحديد بوردان اليوم الأحد.

وقال المصدر لمصراوي، إنه سيتم التواصل تليفوينا مع جميع الطلاب، الذين تقدموا للاختبارات الطبية والبدنية والسمات، لإجراء اختبارات كشف الهيئة، وهو الاختبار الأخير للقبول بالمعهد.

وأضاف المصدر، أن سيتم توقيع إجراء كشف الهيئة للطلاب الناجحين في الاختبارات الطبية والرياضية والسمات غدا الإثنين، بحضور لجنة مشكلة من الهيئة، لاختيار 100 طالب فقط، موضحا أنه تقدم للاختبارات نحو 160 طالبا، وتم استبعاد عددا منهم طبيا.

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ولفت إلى أنه الطلاب الناجحين في اختبارات السمات، سيتم استكمال أوراقهم وسداد والمصروفات التي تبلغ نحو 10 آلاف جنيه، للتقديم في المعهد، بينما سيتم منح جواب تحويل للطلاب الراسبين إلى مكتب التنسيق لتمكينهم من التقديم في الرغبات التالية للمعهد.

وأعلنت وزارة النقل، بدء الدراسة بالمعهد التكنولوجي للسكة الحديد، بدءا من العام الدراسي الجديد 2019/2020، بنظام دراسة عامين، لتخريج دفعات من الفنيين على أعلى مستوى من الكفاءة .