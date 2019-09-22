اليوم .. انتظام الدراسة بجميع المدارس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين محمد:
تنتظم الدراسة اليوم الأحد، بعودة طلاب جميع المراحل الدراسية إلى المدارس، في محافظات الجمهورية.
تبدأ مرحلة رياض الأطفال والصفين الابتدائي الأول والثاني من يوم 11/9/2019 إلى يوم 28/5/2020، أما الصفوف من الثالث الابتدائي حتى الثانوي الثالث تبدأ من 21/9/2019 حتى 4/6/2020، ويتخللها إجازة نصف العام أسبوعان تبدأ من (السبت 25/1/2020 وتنتهى يوم الخميس 6/2/2020).
أما الفصل الدراسي الثاني لمرحلة رياض الأطفال والصفين الابتدائي الثاني والأول تبدأ من 8/2/2020 إلى 28/5/2020، والصفوف من الثالث الابتدائي حتى الثالث الثانوي تبدأ من 8/2/2020 إلى 4/6/2020.
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