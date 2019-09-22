الكويت ترفع مستوى التحذير الأمني للمرافق المينائيّة التجاريّة والنفطيّة

وكالات - ذكرت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا" اليوم، الجمعة 20 سبتمبر 2019، نقلا عن قرار لوزير التجارة والصناعة أن الكويت رفعت مستوى التحذير الأمني للمرافق المينائية التجارية والنفطية. وقالت "القرار يشدد على اتخاذ كل جهة الإجراءات والتدابير اللازمة لحماية السفن والمرافق المينائية".

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