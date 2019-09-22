فلسطيني الجنسية.. القبض على معذب الطفلة بالرياض



صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض بأنه بالإشارة لمقطع الفيديو المتداول، عبر وسائل التواصل الاجتماعي ، لشخص يعذب طفلته التي تبلغ (3) أعوام من

العمر ، أسفرت إجراءات البحث والتحري - بفضلٍ من الله - عن تحديد هويته ، مقيم من الجنسية الفلسطينية بالعقد الرابع من العمر.

وتابع: "تم القبض عليه بحي الدار البيضاء جنوبي العاصمة الرياض، وتوفير الرعاية اللازمة لأطفاله، وعددهم أربعة أطفال، بالتنسيق مع الجهات المعنية ، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

