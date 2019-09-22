"الهلال" يدعم لحج والضالع بالمعدات الطبية

عدن (الاتحاد)

تواصل هيئة الهلال الأحمر الإماراتي جهودها الإنسانية والإغاثية، في سبيل إنعاش الخدمات الطبية والصحية في المحافظات اليمنية المحررة، والتخفيف من معاناة المدنيين جراء الحرب المستمرة مع ميليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران. وسلمت الهيئة، أول دفعة من المساعدات الدوائية المخصصة لصالح تحسين الخدمات الطبية في مستشفى ابن خلدون العام، في مدينة الحوطة، مركز محافظة لحج، جنوب اليمن. وأشار مدير المستشفى، محسن مرشد، إلى أن شحنة الأدوية تعد الدفعة الأولى من المساعدات العاجلة من الإمارات، عبر ذراعها الإنسانية «الهلال الأحمر»، وتتضمن كميات كبيرة من المحاليل والسوائل الوريدية المخصصة لمكافحة الأوبئة والأمراض القاتلة، إلى جانب علاجات متنوعة تسهم في إنعاش الخدمات العلاجية والطبية لأبناء لحج والمناطق المجاورة.

وأعرب مدير عام مكتب وزارة الصحة العامة في لحج، عارف عياش، عن الشكر والتقدير للإمارات على دعمها المحافظة، وتحديداً القطاع الصحي، وقال: إن وصول أول دفعة بداية لخير قادم من قبل الأشقاء الذين كانوا سباقين في تلبية المناشدات الإنسانية، التي أطلقها القطاع الصحي في ظل الأوضاع الاستثنائية والصعبة التي يمر بها بشكل عام. وأضاف أن الهلال الأحمر يقدم مساعدات متواصلة لصالح إنعاش الخدمات الصحية في لحج وباقي المحافظات المحررة، بدءاً من تأهيل المرافق والمستشفيات والمراكز الصحية الحكومية، ورفدها بالتجهيزات والمعدات الحديثة والمتطورة، وصولاً إلى رفدها بالأدوية والعلاجات اللازمة والضرورية، خدمةً للمرضى ولمساعدتهم على التماثل للشفاء.

وسلمت هيئة الهلال الأحمر، أيضاً السلطات الصحية في محافظة الضالع مساعدات جديدة لصالح مستشفى النصر العام والمستشفى الميداني، وذلك استمراراً للدعم المقدم لصالح القطاع الصحي. وتضمنت المساعدات عدداً من الأجهزة والمعدات الطبية الحديثة، إلى جانب أسطوانات الأكسجين، حيث تمثل المساعدات الاحتياجات الضرورية من أجل الارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمصابين القادمين من خطوط جبهات القتال في ضواحي المحافظة. وأشاد محافظ الضالع، اللواء الركن علي مقبل صالح، بالدعم السخي من الإمارات في شتى المجالات، ناهيك عن دورها الكبير في محاربة ميليشيات الحوثي وقوى التطرف والإرهاب، مثمناً الدور البارز والفاعل لوقوفها إلى جانب المحافظات المحررة عامةً، ومحافظة الضالع خاصة، والدعم اللامحدود في شتى المجالات.

من جهة أخرى، دشن مدير مكتب التربية والتعليم بمحافظة عدن، محمد الرقيبي، حملة العودة إلى المدرسة، التي تنفذها هيئة الهلال الأحمر على مستوى المحافظات المحررة. وتضمنت عملية التدشين توزيع الحقيبة المدرسية والألعاب على الطلاب في عدد من مدارس المحافظة. وأوضح، أن حملة العودة إلى المدرسة التي ينفذها الهلال الأحمر، بالتنسيق مع مكتب التربية، تشمل توزيع الحقيبة المدرسية على أبناء الشهداء والجرحى والفقراء، مثمناً جهود الإمارات في دعم العملية التعليمية لبناء مجتمع متسلح بالعلم، معبراً عن شكره لإمارات الخير على هذا العطاء المتواصل منذ 2015، وحتى اليوم، وفي كل الظروف.

قرقاش: توحيد الصفوف لمواجهة «الحوثيين»

جدد معالي الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية التأكيد على ضرورة إعادة توحيد الصفوف لمواجهة خطر ميليشيات الحوثي الانقلابية داخلياً وإقليمياً.

وقال في تغريدة على حسابه في «تويتر»: «الذكرى الخامسة للانقلاب الحوثي على الدولة والشعب اليمني الشقيق حزينة، تقويض بناء الدولة المستندة إلى الحوار اليمني والمعاناة الإنسانية حصيلة هذا الانقلاب، واليوم لا بد من إعادة توحيد الصفوف ضد الحوثي بعد أن تأكد خطره على المشهد الداخلي وعلى الاستقرار الإقليمي». إلى ذلك، قال وكيل وزارة الإعلام اليمنية أحمد ربيع، إن يوم 21 سبتمبر 2014 هو اليوم الأسود في تاريخ اليمن واليمنيين، وذكرى نكبة مؤلمة، استطاعت فيه ميليشيات الحوثي المتوحشة الانقلاب على الدولة والسيطرة على مؤسساتها ومارست بعد ذلك كل صنوف الجرائم والانتهاكات بحق الشعب، وأضاف خلال ندوة في مأرب، أن اليمن لم يمر بمرحلة أسوأ من المرحلة التي يعيشها اليوم في ظل حكم ميليشيات الحوثي وفرض مشروعها الكهنوتي على اليمنيين بقوة الحديد والنار. وأكد أن اليمن يشهد انتكاسة حقيقية وشاملة في شتى مجالات الحياة في ظل استمرار انقلاب الميليشيات المدعومة من إيران، وأن اليمنيين يعيشون في عهد الانقلابيين أوضاعاً إنسانية ومعيشية مأساوية بشكل غير مسبوق في تاريخ اليمن الحديث. وأشار إلى تضرر كافة فئات المجتمع بصورة مباشرة على مستويات حياتهم وحرياتهم ومصدر معيشتهم.