هادي يطالب بإجراءات للحد من تراجع العملة

الرياض (وكالات) شدد الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، أمس، على اتخاذ الخطوات اللازمة للحد من تراجع أسعار العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، ومنع المضاربات والعمليات غير المشروعة من قبل بعض العاملين في القطاع المصرفي الهادفة للإضرار بالوطن عبر الاكتساب غير المشروع، وأكد خلال لقائه مع محافظ البنك المركزي أحمد عبيد الفضلي ووزير المالية سالم بن بريك، على العمل الجاد وبالإمكانيات المتاحة للحفاظ على استقرار أسواق الصرف ومواجهة المتلاعبين بأسعار الصرف والتنسيق الكامل بين البنك والحكومة.

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