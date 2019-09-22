قرقاش: مصر تتعافى وحملة «الإخوان» فشلت فشلاً ذريعاً

أبوظبي (الاتحاد) أكد معالي الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية أن مصر تتعافى وتواجه التحديات بإصرار يومياً، مشدداً على أن حملة الإخوان المنظمة ضد مصر واستقرارها فشلت فشلاً ذريعاً. وأوضح معاليه في هذا الصدد أن منصات الإعلام الموجه والمدعوم يقابلها دعم شعبي حقيقي للدولة المصرية ومؤسساتها، وأن الواقع غير الذي يروج له هذا الإعلام الحزبي الممول خارجياً.

وقال معاليه في تغريدة على حسابه بموقع «تويتر»: «حملة الإخوان المنظمة ضد مصر واستقرارها فشلت فشلاً ذريعاً، منصات الإعلام الموجه والمدعوم يقابلها دعم شعبي حقيقي للدولة المصرية ومؤسساتها، مصر تتعافى وتواجه التحديات بإصرار يومياً والواقع غير الذي يروج له هذا الإعلام الحزبي الممول خارجياً».

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