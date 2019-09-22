الجيش الليبي يمهد لاقتحام طرابلس

حسن الورفلي (بنغازي- القاهرة)

تمهد قوات الجيش الوطني الليبي لدخول قلب العاصمة طرابلس عبر شن غارات جوية مكثفة، وتقدمات ملموسة للقوات البرية وخاصة في محور خلة الفرجان وطريق المطار والتقدم في منطقة الخلاطات بضواحي العاصمة الليبية. وقال مصدر في غرفة عمليات القوات الجوية التابعة للجيش الليبي لـ«الاتحاد»: إن سلاح الجو الليبي وجه ضربات دقيقة استهدفت مخازن أسلحة وذخائر وتمركزات للميليشيات في طريق المطار ومعسكر حمزة المجاور له.

وأكد المصدر شن سلاح الجو لغارات مكثفة على تمركزات الميليشيات في مشروع الهضبة وخلة الفرجان وكوبري الفروسية، مشيرا إلى مقتل 3 إرهابيين يقودون الميليشيات التابعة لميليشيا «غنيوة الككلي» وجرح عدد كبير من المسلحين في الغارات الجوية الدقيقة التي شنتها المقاتلات الليبية.

وتحفظت قيادات عسكرية ليبية عن تحديد المواقع الجديدة التي سيطرت عليها قوات الجيش خلال الساعات الماضية، لافتة إلى أن تعليمات مشددة صدرت عن غرفة العمليات الرئيسة بعدم الإفصاح عن المناطق التي تسيطر عليها القوات وتمركزاتها.

يأتي ذلك فيما تجددت الاشتباكات المسلحة بين قوات الجيش الليبي وميليشيات مسلحة داعمة لحكومة الوفاق في عدد من محاور القتال بضواحي طرابلس، وسط تقدمات تحققها قوات الجيش في منطقة الخلاطات التي انسحبت منها الميليشيات المسلحة.

وكشفت مصادر عسكرية ليبية لـ«الاتحاد» عن تمكن قوات الجيش من تدمير إمدادات عسكرية ضخمة كانت في طريقها للمليشيات المسلحة، لافتة إلى معاناة مسلحي الوفاق في عدة محاور بطرابلس من عدم توافر السلاح والذخيرة لمواصلة القتال، ما يدفعهم للانسحاب والتراجع في مناطق عدة بضواحي العاصمة.

وأكدت المصادر مقتل الإرهابي علي شناك قائد محور الخلاطات التابع لميليشيا غنيوة الككلي خلال الاشتباكات العنيفة التي تشهدها محاور جنوب العاصمة طرابلس منذ صباح أمس السبت، وسط تحليق مكثف لسلاح الجو الليبي لتأمين تقدم القوات البرية في المنطقة.

إلى ذلك، قال اللواء أحمد المسماري، المتحدث باسم الجيش الليبي، إن قوات الجيش شنت هجوما عنيفا على العناصر المسلحة في محور صلاح الدين بهدف تحريرها من العصابات الإرهابية.

وأشار المسماري لـ«الاتحاد» إلى أن الهجوم تم بإسناد كثيف من قبل سلاح الجو الليبي الذي كبد المتطرفين خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد، مؤكداً أن الهجوم على الجماعات المتطرفة سيتواصل حتى القضاء على التشكيلات المسلحة وتطهير طرابلس منها، مشيراً إلى تواصل العمليات العسكرية وفق الخطط والمراحل التي وضعها القائد العام للجيش المشير خليفة حفتر لتحرير طرابلس.

وفي الإطار نفسه، حققت الوحدات العسكرية التابعة للجيش الليبي تقدمات ملموسة بمعسكر اليرموك مُعززاً بغطاءٍ جوي للمقاتلات الحربية التابعة للجيش الليبي. بدورها، دفعت مليشيات الوفاق المتمركزة في طرابلس بطائرات تركية مسيرة لاستطلاع الأوضاع في مدينة ترهونة، والقيام بعملية مسح شامل للمدينة التي تخطط حكومة الوفاق لاستهدافها بسبب موقفها الداعم لعملية طوفان الكرامة التي يقودها الجيش لتحرير طرابلس.

إلى ذلك، قال احميدة الجرو المتحدث باسم ميليشيا الصمود التابعة لمصراتة، إن حارس مرمى نادي السويحلي المصراتي لكرة القدم قتل أمس السبت خلال مشاركته في اشتباكات جنوب طرابلس لعرقلة تقدم الجيش الليبي.

وفي القاهرة، وصل رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح إلى مصر للقاء عدد من المسؤولين المصريين، وذلك للتنسيق والتشاور حول موقف البرلمان من الأزمة الراهنة. ومن المقرر أن يبحث رئيس مجلس النواب الليبي خلال زيارته للقاهرة عدداً من الملفات أبرزها موقف البرلمان من المشاركة في المؤتمر الدولي المزمع تنظيمه في برلين قبل نهاية العام الجاري.