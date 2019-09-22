تونس: الإعلان عن نتائج طعون انتخابات الرئاسة غداً

ساسي جبيل (تونس)

أكد رئيس وحدة الاتصال بالمحكمة الإداريّة بتونس، عماد الغابري، أن الدوائر الاستئنافية للمحكمة اختتمت، أمس، المرافعات في جميع الطعون المقدّمة، في إطار النتائج الأوّلية للانتخابات الرئاسيّة، وسيتمّ إصدار الأحكام بشأنها غداً الاثنين. وكان المكتب الخاص بالطعون الانتخابية بمقرّ المحكمة الإدارية، تلقّى يوم الخميس الماضي، 6 طعون مُقدمة من سيف الدين مخلوف، وعبد الكريم الزبيدي، وسليم الرياحي، وناجي الجلول، وحاتم بولبيار ويوسف الشاهد. وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أعلنت صعود المرشحين قيس سعيد ونبيل القروي إلى الدور الثاني من الانتخابات.

على صعيد آخر، وافقت السلطات التونسية على تمكين المرشح للانتخابات الرئاسية، نبيل القروي، من المشاركة في المناظرات الانتخابية للدور الثاني من داخل سجنه.

فقد قررت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري، على طلب التلفزة التونسية تمكين القروي من تسجيل حصص التعبير المباشر، والمشاركة في المناظرات المبرمجة في الدور الثاني، وذلك إما بالحضور في استوديوهاتها المركزية، أو التسجيل والبث المباشر من المؤسسة السجنية التي يقيم بها.

وكان القضاء رفض إخلاء سبيل القروي في مناسبتين، حيث اتهامات تبييض الأموال.