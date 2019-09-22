تشييع شهيدين احتجزت إسرائيل جثمانيهما لأشهر

عبد الرحيم حسين، علاء مشهراوي- رام الله غزة

ودعت مدينة القدس المحتلة، أمس، الشهيد الفتى نسيم مكافح أبو رومي (14 عاماً)، بعد أن احتجزت إسرائيل جثمانه لمدة 37 يوماً.

وانطلقت الجنازة من مسجد صلاح الدين في منطقة أبو ديس، ثم ألقيت نظرة الوداع عليه في منزله ببلدة العيزرية شرق القدس، قبل أن يوارى الثرى في مقبرة البلدة. واستقبلت النسوة ووالدة الشهيد الجثمان بالتكبيرات والزغاريد ونثر الورود، يذكر أن الطفل أبو رومي استشهد منتصف أغسطس الماضي، بعد أن أطلقت قوات الاحتلال النار عليه عند باب السلسلة، أحد أبواب المسجد الأقصى أثناء تنفيذه عملية طعن جنود إسرائيليين.

كما شيع الفلسطينيون، الشهيد عمر يونس (21 عاماً)، من قرية سنيريا جنوب قلقيلية، إلى مثواه الأخير في البلدة، وسلمت قوات الاحتلال، أمس، جثمان الشهيد الذي كان محتجزاً إلى ذويه. وكان الشاب قد استشهد برصاص الاحتلال، في 27 أبريل الماضي، على حاجز زعترة جنوب نابلس، بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن.

واقتحمت قوات الاحتلال، بلدة العيزرية بعد تشييع الشهيد أبو رومي، وأصيب ستة مواطنين بالاختناق جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع.

إلى ذلك، تستعد جماعات «الهيكل المزعوم» لاقتحام المسجد الأقصى اليوم، ودعت أتباعها والمستوطنين اليهود إلى «اقتحام مركزي للمسجد»، بمناسبة موسم الأعياد التوراتية، ونقلت مواقع إعلامية عبرية، عن تلك الجماعات الاستيطانية المتطرفة دعوة أطلقتها، عبر موقعها الإلكتروني، تُطالب فيها بالمشاركة في سلسلة من البرامج التهويدية تستبق فترة الأعياد.

وأوضحت أنه سيتم اليوم الأحد، تنظيم «اقتحام مركزي» بقيادة حاخامات الهيكل، وقادة اتحاد المنظمات المتطرفة التي تدعو لهدم المسجد الأقصى، إقامة الهيكل المزعوم على أنقاضه، واقتحم 448 مستوطناً باحات الأقصى الأسبوع الماضي بحماية قوات الاحتلال.

على صعيد آخر، أفاد مكتب «إعلام الأسرى» أن 140 أسيراً فلسطينيّاً في سجون الاحتلال، واصلوا لليوم الثاني عشر على التوالي الإضراب المفتوح عن الطعام، وقال المكتب الحقوقي، في تصريح صحفي، أمس: إن الإضراب المفتوح للأسرى، والذي دخل يومه الـ 12، جاء رفضاً لأجهزة التشويش المسرطنة، التي زرعتها إدارة السجون في غرف الأسرى وأقسامهم، وأكد المركز أن الأوضاع داخل السجون آخذة منحى التصعيد، وإدارة سجون الاحتلال تصر على موقفها بعدم تنفيذ ما تم الاتفاق عليه، بشأن أجهزة التشويش المسرطنة.