خبراء أميركيون: أردوغان يعيش في «قلق مستمر» من الجيش

شادي صلاح الدين (لندن)

كشف عدد من الخبراء، في مجال البحوث السياسية في الولايات المتحدة، عن أن الأزمة التركية الأميركية الأخيرة هي الأسوأ في العلاقات الثنائية بين البلدين، منذ انضمام أنقرة إلى حلف الناتو في عام 1952، مشيرين إلى أن خوف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من حدوث انقلاب عسكري ضده، وتزايد الاستياء بين الأتراك والمعارضة في الحزب الحاكم هو السبب في هذه الأزمة.

وفي حلقة نقاشية، في جامعة هوبكنز الأميركية، تحت عنوان «التوترات مع تركيا»، التي أدارها ليزيل هنتز، أستاذ مساعد في كلية جونز هوبكنز للدراسات الدولية المتقدمة، قال الخبراء: إن الخلاف قد يكون قد تعمق بسبب خوف أردوغان من الإطاحة به في انقلاب عسكري.

وأدى شراء تركيا لأنظمة الدفاع الصاروخي «إس 400» الروسية الصنع، إلى بدء الأزمة الدبلوماسية في يوليو، حيث اتخذت واشنطن قراراً بالإطاحة بتركيا من برنامج «إف 35» للطائرات المقاتلة، وهناك اتفاق بين الحزبين في الكونجرس الأميركي على أنه ينبغي فرض تدابير عقابية ضد البلاد، بموجب قانون مكافحة خصوم أميركا من خلال العقوبات لعام 2017، وهو تشريع يهدف إلى منع دول أخرى من إبرام شراكات عسكرية مع روسيا. وقال عضو اللجنة النقاشية إيريك إيدلمان، سفير الولايات المتحدة السابق في تركيا، إن الخوف من تكرار محاولة الانقلاب لعام 2016 قد يكون عاملاً رئيسياً في قرار أردوغان شراء الصواريخ الروسية، على الرغم من أنه يبدو أنه يستقطب قيادات الجيش إلى جانبه.

وقال إيدلمان: «هناك القليل جداً الذي نعرفه عن الرتب المتوسطة والأقل منها»، مشيراً إلى تنفيذ عدة انقلابات ناجحة في البلاد، وخاصةً تلك التي تمت في عام 1960 ضد رئيس الوزراء عدنان مندريس من قبل ضباط أقل رتبة. وأوضح: «نحن الآن في وضع يشبه إلى حد كبير الوضع في الستينيات؛ لأن طبقة الضباط الكبار تتم إعادة تشكيلها بالكامل في صورة حزب العدالة والتنمية، لكنها مؤسسة عسكرية كبيرة للغاية، وتحت السطح على مستوى العقيد وما دون ذلك، أعتقد أننا لا نعرف، أعتقد أنه خائف».

وقال عضو آخر في الفريق، وهو زميل بارز في مركز التقدم الأميركي، آلان ماكوفسكي، إن الاستياء المتزايد بين الأتراك مع حكم أردوغان يجعل من الممكن حدوث محاولة انقلاب أخرى، وهو احتمال لا ينبغي رفضه. وقال ماكوفسكي: «لا نعرف الجيش التركي. قبل محاولة الانقلاب الفاشلة، ظن معظم الناس أن الجيش التركي هو آخر معقل للعلمانية والكمالية، ولم يكن هناك من يعتقد في الواقع أن هناك تأثيراً جولينياً في الجيش». وقال: «إن أكبر ما يقلقني هو أن أردوغان أصبح غير مرغوب فيه، فالاقتصاد في حالة من الفوضى، لكن لا توجد طريقة للوصول إلى انتخابات جديدة حتى عام 2023. هناك نظام جديد في تركيا يجعل من الصعب للغاية إجراء انتخابات مبكرة».

وبموجب النظام الرئاسي التنفيذي الجديد الذي تم تطبيقه بعد انتخابات العام الماضي، يجب إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في نفس الوقت. ومن غير المرجح أن يدعو أردوغان في معظم الظروف إلى انتخابات مبكرة، حتى لو خسر ائتلافه الحاكم أغلبيته في البرلمان.