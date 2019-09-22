بدء التصويت في انتخابات "الوطني الاتحادي" الإماراتي بالخارج

بدأ المركز الانتخابي بسفارة الإمارات لدى نيوزيلندا، صباح الأحد، استقبال الناخبين الإماراتيين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019.

واستقبلت سفارة الإمارات في ولينجتون أول مواطن إماراتي يصوت في الدورة الرابعة من انتخابات المجلس الوطني الاتحادي، على مستوى البعثات الدبلوماسية الإماراتية في الخارج.

وقالت السفارة في حسابها الرسمي على "تويتر": "تشرف أول مركز انتخابي بمقر سفارة الإمارات لدى نيوزيلندا باستقبال أول مواطن يصوت في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي ٢٠١٩ على مستوى بعثات الدولة في الخارج".

ووفق الجدول الزمني للجنة الوطنية للانتخابات بالإمارات، تستقبل البعثات الدبلوماسية الإماراتية أعضاء الهيئات الانتخابية الموجودين في الخارج للإدلاء بأصواتهم في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي في دورته الرابعة يومي الأحد والإثنين 22 و23 سبتمبر/أيلول الجاري.



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ويستقبل 118 مركزا انتخابيا حول العالم جمهور المنتخبين من الساعة 10 صباحا حتى الساعة 6 مساء، حسب التوقيت المحلي للمدينة التي يوجد فيها المركز الانتخابي.

ووفقا لفروق التوقيت العالمية، ستكون العاصمة النيوزيلندية ولينجتون أول المدن التي تشهد انطلاق عملية التصويت في الخارج، على أن تكون مدينة لوس أنجلوس الأمريكية آخر المناطق التي تنطلق فيها عمليات التصويت.

وجاء تحديد عدد المقار الانتخابية في الخارج ومواقع تمركزها بعد دراسة مستفيضة، أجرتها اللجنة الوطنية للانتخابات لأعداد المواطنين والمواطنات الموجودين في الخارج وفترات وأوقات سفرهم، سواء للدراسة أو السياحة.

ويخوض 479 مرشحا ومرشحة انتخابات المجلس الوطني الاتحادي، بعد اعتماد اللجنة الوطنية للانتخابات جميع الانسحابات التي تم التقدم لها.