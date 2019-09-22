عاجل.. مقتل وإصابة شخصين في إطلاق نار على كنيسة بأمريكا

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الأحد 22 سبتمبر 2019
الشرطة الامريكية
كتب
الخليج 365
وقع قبل قليل حادث إطلاق نار على كنيسة في منطقة سايبرس بولاية تكساس الأمريكية، ما أسفر عن مقتل سيدة وإصابة شخص آخر بجروح بالغة، كما أعلنت الشرطة الأمريكية.
وتعاني الولايات المتحدة الأمريكية من تكرار حوادث السلاح، بسبب سهولة الحصول على أسلحة مرخصة.
وفي عام 2015، فتح سيد رضوان فاروق وزوجته تاشفين مالك النار على مجموعة من الموظفين في سان برناردينو، ما أسفر عن مقتل 14 شخصا، وفي عام 2016، قام الشاب الأفغاني الأصل عمر متين، بقتل 49 شخصا في ملهى ليلي للمثليين في مدينة أورلاندو وتبين لاحقا أنه كان قد بايع تنظيم داعش الإرهابي.
وشهد عام 2017، حادثة إطلاق نار مروعة، حيث قام ستيفن بادوك، 64 سنة، بإطلاق وابل من الرصاص من نافذة غرفته في الطابق الثاني والثلاثين من فندق على حشد كبير من الناس أثناء حضورهم مهرجانا موسيقيا فقتل 58 شخصا وأصاب 500. وفي العام نفسه، أطلق مسلح النار على مصلين داخل كنيسة في ولاية تكساس فقتل 25 شخصا.
وبعد مقتل 17 شخصا بالرصاص في مدرسة ثانوية في باركلاند بولاية فلوريدا، في فبراير عام 2018، حث الرئيس الأميركي دونالد ترامب مجموعة من المشرعين، بعضهم يريدون فرض مزيد من القيود على السلاح والبعض الآخر يعارضون تلك القيود، على التوصل إلى تشريع شامل لمنع حوادث إطلاق النار في المدارس عقب المجزرة الأخيرة في البلاد.
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