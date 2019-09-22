المصريين ينقلبون على السيسي

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – القاهرة

شهدت مصر خلال اليومين الماضيين حملة اعتقالات واسعة، تزامناً مع دعوة الممثل والمقاول محمد علي للرئيس عبد الفتاح السيسي إلى التنحي، وإما سيكون عليهم مواجهة المظاهرات ضده يوم الجمعة ، هذه المظاهرات الاحتجاجية ضد السيسي، والتي أطلقها على مواقع التواصل الاجتماعي في تسجيل فيديو جديد بثه على الإنترنت.

وبدأت الحملة ضد السيسي قبل مظاهرة الجمعة بتحرك إلكتروني من خلال دعم وسم #‏كفاية_بقى_ياسيسي، الذي أطلقه لدعوة السيسي للتنحي استجابة لرغبة جماهير المصريين، والتي لاقت تفاعل الملايين، وبلغ حجم التفاعل مع هذا الوسم حداً غير مسبوق، حيث تصدر قائمة الأعلى تداولاً في مصر وعدد من الدول العربية، منها الكويت والسعودية والأردن والجزائر وقطر والإمارات، كما ظل ضمن القائمة العالمية للأكثر تداولا عدة ساعات، علما بأن عدد المشاركين فيه تجاوز المليون.

وكردٍ على الحملة ضده، دشنت اللجان الإلكترونية التابعة للنظام عدة وسوم للتصدي لتلك الدعوات مثل: “تحيا مصر” و”هنكمل معاك المشوار يا سيسي”، وكان آخرها “مليون ريتويت دعم للسيسي”.

واحتشد مئات المحتجين في وسط القاهرة وعدة مدن أخرى في ساعة متأخرة من مساء يوم الجمعة مرددين شعارات مناهضة للحكومة في استجابة لدعوة على الانترنت للتظاهر ضد فساد بالحكومة.

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وتحركت قوات الأمن لتفريق التجمعات الصغيرة والمتفرقة باستخدام الغاز المسيل للدموع في القاهرة ولكن شبانا كثيرين ظلوا بالشوارع بوسط العاصمة وهم يهتفون ”ارحل يا سيسي“

وقال شهود إن الشرطة ألقت القبض على بعض المتظاهرين.

وحسب سكان ومقاطع مصورة بًثت على الانترنت شهدت الإسكندرية على البحر المتوسط ومدينة السويس على البحر الأحمر وكذلك مدينة المحلة الكبرى التي تقع على بعد نحو 110 كيلومترات شمالي القاهرة بدلتا النيل احتجاجات .

وانتشرت قوات الأمن بكثافة في وسط القاهرة وبميدان التحرير الذي بدأ فيه احتجاج حاشد أطاح بالرئيس السابق حسني مبارك عام 2011.