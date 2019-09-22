شكرا لقرائتكم خبر عن 5 حقائق يكشفها ياسر برهامى عن دعوات الإخوان التخريبية .. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى مقال كشف الدكتور ياسر برهامى، نائب رئيس الدعوة السلفية، دعوات الإخوان الإرهابية ، والتى تهدف لهدم المجتمع والانقسام لهدم الدولة ، وأوضح عدة أمور عن هذه الجماعة، ودعواتها الإرهابية، والتى نرصدها فى السطور التالية:
1- دعوات الإخوان للخروج في مظاهراتٍ هدفها إسقاط الدولة.2- جماعة الإخوان تستهدف هدم الاستقرار وتَقويضَه؛ من خلال ثورةٍ وفوضى ومظاهرات.
3- جماعة الإخوان تستهدف سفك الدماء، وإهدار الأموال العامة والخاصة، وانتهاك الحرمات، وعدم مراعاة ضوابط المصلحة والمفسدة.
5 - على المصريين الحفاظ على الوطن ، وعدم اتباع الإخوان ودعواتهم وتجنب الشبهات والشهوات المُحَرَّمة
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