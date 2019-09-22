ماذا قال الجبير عن مبادرة الحوثي بوقف الهجمات على السعودية

الأحد 22 سبتمبر 2019

عادل الجبير

كتب Advertisements الخليج 365

أعلن وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية، عادل الجبير، أن المملكة ستراقب مدى جدية الحوثيين في تطبيق "مبادرة السلام" التي طرحوها.



وفي أول رد رسمي للرياض على إعلان مليشيا الحوثي، الجمعة، وقف الهجمات على السعودية قال الجبير، في مؤتمر صحفي بالرياض: "نحكم على الأطراف الأخرى بناء على أفعالها وأعمالها، وليس أقوالها، ولذا فإننا سنرى إن كانوا سيطبقون فعلا (المبادرة) أم لا".

وأضاف وزير الدولة السعودي: "بالنسبة للسبب الذي دفعهم لذلك، علينا أن نتفحص المسألة بتعمق".