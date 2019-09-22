عاجل .. مصرع وإصابة 11 إثر حادث تصادم بمصر

الأحد 22 سبتمبر 2019

صورة أرشيفية

كتب الخليج 365

لقي شخصين مصرعهما فيما أصيب 9 أشخاص أخرين إثر حادث تصادم سيارة في منزل يقع على الطريق الزراعي الشرقي، وتم نقل الجثتين للمستشفى الجامعي وأخميم المركزي والمصابين لمستشفى سوهاج العام بمصر .



وتلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارًا يفيد باصطدام سيارة في أحد المنازل على الطريق الزراعي الشرقي بنجع الدير في مركز دار السلام شرق محافظة سوهاج.

وجارٍ تحرير محضرًا بالواقعة وإخطار النيابة لتولي التحقيق.

وفي سياق آخر، حرر رجال المباحث الجنائية بسوهاج، طفلا ذو 14 عاما، سائق "توك توك" بعد أن اختطفه 8 أشخاص بينهم سيدة، لطلب فدية من والده تقدر بـ2 مليون جنيه.

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وتم ضبط المتهمين واعترفوا بارتكاب الواقعة لذات السبب.

اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، كان قد تلقى بلاغا من مركز شرطة المراغة، ببلاغ وصله من بائع خضار وفاكهة، مقيم بالمركز، يقول فيه إنه تلقى اتصالا من مجهول يطلب منه فدية مقابل عودة نجله على قيد الحياة.

وتم عرض البلاغ على اللواء عبد الحميد أبو موسى، مدير إدارة المباحث الجنائية، ليقرر بدوره بسرعة تشكيل فريق بحث لكشف غموض الواقعة التوصل إلى حقيقتها ومرتكبيها وملابساتها.

وتوصل فريق البحث بعد وضعه خطة هادفة، من أهم بنودها مناقشة مقدم البلاغ وتبين أنه و"ديع . ج" بائع فاكهة، ويقيم دائرة مركز المراغة وأن نجله المختفى يدعى "جرجس" 14 سنة، والذى أفاد أنه أثناء تواجده بمحل عمله حضرت إليه سيدة وقامت بشراء فاكهة وخضار، وأثناء ذلك وعقب الشراء طلبت منه أن يجلب لها مركبة توك توك لتوصيلها لقرية الشيخ يوسف، فكان رده أن أبنى لديه توك توك وسوف يقوم بتوصيلك مقابل 10 جنيهات فقبلت، وغادرت إلا أن نجله لم يعد وبعدها تلقى اتصالا هاتفيا أنك أبنك فى الحفظ والصون، جهز 2 مليون جنيه وإلا هنموته فطلبت منهم سماع صوته وحدث ذلك وتأكد فعلا أن نجله مختطف.

الفريق فحص علاقات والد المجني عليه، ليتبين أن هناك شائعات بأنه قام بالعثور على آثار، ولديه مبلغ 15 مليون جنيه، ولا توجد خلافات معه وآخرين، وتم الاستعانة بالتقنيات والتكنولوجيا الحديدثة وتفريغ الكاميرات الموجودة بخط سير وتحرك المجنى عليه، والتى أظهرت إحدها عملية الخطف، تم تتبع المتهمين فتبين أن 4 منهم من مركز المراغة من بينهم سيدة وهى التى قامت بسحب الطفل وتسهيل عملية توصيله لباقى المتهمين والذين كانوا فى انتظارهم 4 آخرين يقيمون بمركز طدفا دائرة مديرية أمن أسيوط.

وتم ضبط المتهمين الأربعة، وبمواجهتهم بما توصلت إليه التحريات اعترفوا بارتكاب الواقعة وأرشدوا عن مكان باقى المتهمين بقرية البربا دائرة مركز شرطة صدفا، تم التنسيق مع مديرية أمن أسيوط، وتم أستهدف مكان وجود الطفل المختطف وتم تحريريه والقبض على باقى المتهمين البالغ عددهم 4 متهمين وعثر على الطفل مربوط من قدميه.