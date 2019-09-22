الدكتور مصطفى ثابت رئيس التحرير التنفيذي لبوابة الفجر المصرية

كتب الخليج 365

ينعى الدكتور مصطفى ثابت، رئيس التحرير التنفيذي لبوابة الفجر المصرية، ببالغ الحزن والأسى، المرحومة السيدة عزة محمود البهيدي، زوجة اللواء طبيب أيمن شوقي، وشقيقة الاستاذ همام محمود البهيدي، الذي وافتها المنية أمس، داعيا المولى عز وجل أن يسكنها فسيح جناته وأن يلهم أهلها الصبر والسلوان.



وكانت الفقيدة شيعت جنازتها من مستشفى المعادي العسكري، ودفنت في مقابر العائلة بطحا المرج مركز ديرب نجم بمحافظة الشرقية، بحضور العديد من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مصطفى ثابت ينعى زوجة اللواء ايمن شوقي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.