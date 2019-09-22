شكرا لقرائتكم خبر عن تصفية قائد محور البيضاء.. واتهام الأمم المتحدة بالتواطؤ والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أحمد الشميري (جدة)

قتل قائد محور مليشيا الحوثي في محافظة البيضاء العميد علي دعبش وعدد من مرافقيه في غارة جوية للتحالف العربي، أثناء قدومه على رأس تعزيزات مسلحة إلى محافظة حجة.

وقال المركز الإعلامي للمقاومة في البيضاء في بيان أمس (السبت)، إن دعبش المكنى بـ«أبو ثابت» من القيادات التي تلطخت أياديها بالدماء ولديه سجل حافل من الانتهاكات وجرائم قتل المدنيين في المحافظة عندما كان مشرفاً أميناً في البيضاء قبل أن يعينه الحوثيون في يوليو قائدا للمحور.

وكان المركز الإعلامي للمنطقة العسكرية الـ5 أعلن تنفيذ مقاتلات التحالف أمس الأول 5 غارات استهدفت مواقع إستراتيجية للانقلابيين سقط خلالها قتلى وجرحى، كما دمرت تعزيزات عسكرية بمديريتي عبس وحرض بحجة.

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من جهة أخرى، اتهم المتحدث باسم ألوية العمالقة التابعة للجيش اليمني العقيد مأمون المهجمي مليشيا الحوثي برفع وتيرة الهجمات على مواقع الجيش الوطني والأحياء المدنية في جنوب وشرق الحديدة. وقال في بيان أمس إن المليشيا استخدمت مختلف الأسلحة في هجماتها المتواصلة طوال الـ24 ساعة الماضية، واستهدفت أحياء الخمسين ومدينة الصالح وجوار والأحياء المجاورة لمجمع «إخوان ثابت» ومحور الدريهمي والفازات وأحياء في مديريتي التحيتا وحيس. وندد البيان بالصمت الأممي الداعم لجرائم الحوثي والتنصل من المسؤوليات.

من ناحية ثانية، تفاقمت الاختلالات الأمنية ودعوات الفوضى والعنف في عدد من المحافظات المحررة في جنوب اليمن. وأفاد موقع «عدن الغد» الإخباري أن قوات تتبع أمن عدن داهمت منزل رئيس عمليات اللواء 115 العقيد الركن خالد الزامكي بحي السعادة بمديرية خور مكسر ونهبت ممتلكاته، كما داهمت منزل أحد أقرباء الرئد أمين الزامكي، ونهبته أيضا.

فيما ذكرت مصادر محلية أن مسلحين موالين للمجلس الانتقالي داهموا منزل مسؤول الشؤون المالية في المنطقة العسكرية الرابعة الضابط عبدالله كاسترو في مديرية القلوعة واعتقلوا عمه رهينة بدلا عنه. وأدى انتشار السلاح والفوضى الأمنية إلى تزايد العصابات المسلحة وقطع الطرق، وفجر مسلحون أمس قذيفة آر بي جي داخل محل بنشر سيارات في مدينة المحفد بأبين، ما أسفر عن مقتل عامل وإصابة 3 آخرين.