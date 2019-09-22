شكرا لقرائتكم خبر عن مصر: مظاهرات «الإخونج» فشلت والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - محمد حفني (القاهرة)

فشلت جماعة الإخوان «الإرهابية» في الترويج للمظاهرات بعدد من الميادين المصرية خلال الساعات الماضية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث لم تتجاوب جموع الشعب المصري مع هذه الدعوات المشبوهة، فيما تواجد تكثيف أمني لقوات الشرطة بعدد من الميادين المهمة خاصة «ميدان التحرير» بقلب القاهرة. وشهدت الحالة المرورية بميدان التحرير والشوارع المحيطة به بمنطقة وسط البلد أمس (السبت) سيولة مرورية في ساعات الصباح الباكر، وانتظمت حركة السير، وسط تواجد رجال المرور، ونفت الأجهزة الأمنية المصرية ما تردد عن إغلاق محطة «مترو أنور السادات» بالتحرير، وأكدت أنها تعمل بشكل طبيعي، ما يؤكد فشل دعوات التظاهر.

وفي سياق متصل، قبضت الأجهزة الأمنية على ضياء محمد سعد الكتاتني، نجل رئيس مجلس الشعب السابق، والقيادي الإخوانى المعروف سعد الكتاتني الذي يقضي عقوبات بالسجن المؤبد والسجن تبلغ نحو 53 سنة بعد إدانته بمجموعة من الأحكام الجنائية. وقالت الأجهزة الأمنية إن عملية القبض تمت في مدينة 6 أكتوبر أثناء إعداده لتظاهرة إخوانية، والدعم لها بمساندة عدد من الشباب الذين تم حبسهم لحين التحقيق معهم ومعرفة ميولهم السياسية.

من جهته، أكد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، أمس، أن حملة فلول جماعة الإخوان الإرهابية المنظمة ضد مصر واستقرارها فشلت فشلا ذريعا، ولفت إلى أن منصات الإعلام الموجه والمدعوم يقابله دعم شعبي حقيقي للدولة المصرية ومؤسساتها.

وشدد قرقاش في تغريدة على " تويتر"، على أن مصر تتعافى وتواجه التحديات بإصرار يومياً، مضيفاً: «الواقع غير الذي يروج له هذا الإعلام الحزبي، الممول خارجيا»، في إشارة إلى إعلام «الإخوان». قضائياً، جددت محكمة جنايات القاهرة أمس حبس علا القرضاوي ابنة القيادي الإخواني يوسف القرضاوي وزوجها حسام الدين علي وآخرين، في اتهامهم بتمويل الإرهاب 45 يوما على ذمة التحقيقات، .