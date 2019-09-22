شيوخ من آل ثاني يكشفون لحقوق الانسان ممارسات النظام القطرى ضد طلال آل ثاني وزوجته وابنائه

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شيوخ من ال ثاني يلتقون برئيس قسم الشرق الاوسط بمفوضية حقوق الانسان بالامم المتحدة السيد محمد النسور لمتابعة الحقوق المسلوبة من مواطنيهم أبناء قبيلة الغفران ، وكذلك مايتعلق بممارسات النظام القطرى ضد الشيخ طلال بن عبدالعزيز آل ثاني وزوجته وابنائه بعد اعتقاله. جنيف فى 20 سبتمبر 2019 / التقى الشيخ سعود بن جاسم بن خليفة آل ثاني والشيخ سعود بن مبارك بن خليفة آل ثاني، برئيس قسم الشرق الاوسط فى المفوضية الاممية لحقوق الانسان محمد النسور فى مكتبه بجنيف ، وأكدا على اهتمامهم ومتابعتهم لشكوى المسقطة جنسيتهم من قبيلة الغفران داخل قطر وماتعرضو له من أوضاع انسانية وانتهاك لحقوقهم، كما تم أثناء اللقاء مناقشة الدور السلبي للجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر والتي للاسف يتضح عليها التهرب الواضح و صرف النظر عن اعادة حقوق المتضررين من الغفران ، كما تم اطلاع نائب المفوض السامي على حجم الانتهاكات التي لا تزال تمارسها السلطات في قطر ضد الغفران .

كما تطرق شيوخ ال ثاني أثناء اللقاء بالسيد محمد النسور الي الاجراءات التي قام بها النظام القطرى حيال قضية الشيخ طلال بن عبدالعزيز ال ثاني وابنائه خاصة بعد ان تقدمت زوجة الشيخ السيدة أسماء أريان بشكوى الى المفوضية الاممية في مارس الماضي. كما أكد شيوخ ال ثاني للسيد النسور تعنت النظام القطري مؤخرا وتعمدهم انتهاك حقوق الزوجة والأبناء في منعهم من التواصل والاتصال هاتفيا بزوجها ووالدهم الشيخ طلال بن عبد العزيز ال ثانى فى محبسه فى قطر وانتهاك حقها وحق ابنائه فى الوقوف على تطورات حالته الصحية. ونوه شيوخ ال ثاني الي ان مسؤول الشرق الاوسط بالمفوضية اعرب عن إستغرابه من تجاهل السلطات القطرية لقضايا مهمه مثل قضية الغفران وقضية الشيخ طلال ال ثاني وابنائة وزوجته ، ووعد النسور بالاتصال برئيس اللجنة الوطنية القطرى لحقوق الانسان على بن صميخ المرى لايجاد حل لتلك المطالبات الحقوقية، ومتابعة كافة التطورات والملابسات لايجاد الحلول المناسبة مع السلطات فى قطر.