شيوخ من آل ثاني يكشفون لحقوق الانسان ممارسات النظام القطرى ضد طلال آل ثاني وزوجته وابنائه

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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كما تطرق شيوخ ال ثاني أثناء اللقاء بالسيد محمد النسور الي الاجراءات التي قام بها النظام القطرى حيال قضية الشيخ طلال بن عبدالعزيز ال ثاني وابنائه خاصة بعد ان تقدمت زوجة الشيخ السيدة أسماء أريان بشكوى الى المفوضية الاممية في مارس الماضي. كما أكد شيوخ ال ثاني للسيد النسور تعنت النظام القطري مؤخرا وتعمدهم انتهاك حقوق الزوجة والأبناء في منعهم من التواصل والاتصال هاتفيا بزوجها ووالدهم الشيخ طلال بن عبد العزيز ال ثانى فى محبسه فى قطر وانتهاك حقها وحق ابنائه فى الوقوف على تطورات حالته الصحية. ونوه شيوخ ال ثاني الي ان مسؤول الشرق الاوسط بالمفوضية اعرب عن إستغرابه من تجاهل السلطات القطرية لقضايا مهمه مثل قضية الغفران وقضية الشيخ طلال ال ثاني وابنائة وزوجته ، ووعد النسور بالاتصال برئيس اللجنة الوطنية القطرى لحقوق الانسان على بن صميخ المرى لايجاد حل لتلك المطالبات الحقوقية، ومتابعة كافة التطورات والملابسات لايجاد الحلول المناسبة مع السلطات فى قطر.
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