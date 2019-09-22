شكرا لقرائتكم خبر عن يحيى كدوانى يطالب بغلق الصفحات المروجة للأكاذيب بمواقع التواصل الاجتماعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال اللواء يحيى كدوانى، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، إنه لابد من اتخاذ إجراءات مشددة خلال الأيام الجارية، لغلق كافة الصفحات المحرضة عبر مواقع التواصل الاجتماعى، والتى تروج لأفكار وأكاذيب جماعة الإخوان الإرهابية، والتى تستهدف النيل من مقدرات الدولة المصرية، والتحريض ضد مؤسسات الدولة، وهو ما يتطلب أن تقوم الأجهزة المعنية فى ذلك بغلق أى صفحات إلكترونية تستهدف الدولة المصرية واستقرارها، مؤكدا أن هناك العديد من الصفحات الإلكترونية التى ظهرت خلال الساعات الماضية تروج لفكر الجماعة الإرهابية، وتروج لأكاذيبها.

وأضاف عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، فى تصريح له، أن الصفحات معظمها تعمل من الخارج، فلابد من اتخاذ إجراءات ضدها، لوقف ترويج الأكاذيب والاستقطاب التى تقوم به هذه الصفحات للمواطنين، لترويج أكبر قدر ممكن زيف الحقائق، لافتا أن هذا الأمر لابد من اتخاذه بشكل عاجل فى الفترة الحالية.

كان حزب الوفد طالب بتشديد عقوبة نشر الشائعات والفتن، مضيفا أن مصر تخوض حرب حقيقية لاتقل ضراوة عن المعارك التي خاضتها في السابق، بل تزيد في تنوع أسلحتها ووسائلها مطالبا الجميع بتحمل مسئولياته واعلاء مصلحة الوطن الذي لا يحتمل هزات أخرى خاصة في محيط اقليمي يعج بالاضطرابات .