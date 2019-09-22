"ذاكروا كويس من بداية العام".. رئيس قطاع التعليم ينصح طلاب الثانوية العامة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خميس:
قال الدكتور رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم بوزارة التربية والتعليم، إن الامتحانات عندما تأتي سهلة ويسيرة يضيع حق الطالب الجيد، مشيرًا إلى أن العام الماضي كانت الامتحانات بسيطة فأصبحت نسبة المجاميع المرتفعة عالية جدًّا وبذلك تساوى الطالب المتوسط مع الطالب صاحب المستوى المرتفع.
وأضاف حجازي، خلال حواره مع برنامج "مساء دي إم سي" المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، اليوم السبت، أن الامتحانات يمكن أن تكون بها أسئلة تقيس الفهم والذكاء ونواتج التعلم والتعليم والتركيب وحل المشكلات، مطالبًا طلاب الثانوية العامة للصف الثالث الثانوي لهذا العام بأن يذاكروا جيدًا؛ فالعام الدراسي في بدايته، قائلًا: "وأنت بتذاكر من كتاب المدرسة ضع أسئلة في الهامش واعمل خريطة ذهنية لنفسك، ما يساعدك على فهم المادة ومذاكرتها بشكل أكثر عمقًا".
وأشار رئيس قطاع التعليم بوزارة التربية والتعليم إلى أنه سيكون هناك بنك أسئلة يتم سحب أسئلة الامتحانات منه وسيتم تطبيقه على الصفَّين الأول والثاني الثانوي لهذا العام؛ كاستعداد لطلاب الثانوية العامة، مؤكدًا أن بنك الأسئلة عبارة عن مجموعة من الأسئلة يضعها عدد كبير جدًّا من المعلمين بمواصفات معينة، ويتم عمل بطاقة السؤال التي تكشف عن ناتج التعلم الذي يقيسه السؤال ومستواه وإجابته ومستوى السهولة والصعوبة والقدرة التميزية للسؤال؛ مما يساعد على استخراج امتحانات متكافئة.
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