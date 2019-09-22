رضا حجازي يكشف عن ملامح "الثانوية العامة" في العام الدراسي الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خميس:

قال الدكتور رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم بوزارة التربية والتعليم، إن الهدف الرئيسي ورؤية مصر 2030 لتطوير التعليم خلال السنوات العشر القادمة، هو كيفية الوصول للمعرفة وإدارتها وأن تكون هناك طلاقة ومرونة وأصالة، موضحًا أن الوزارة تحركت لتنفيذ رؤية مصر 2030 عبر مسارَين؛ هما: مرحلة الطفولة المبكرة، ثم مرحلة الثانوية العامة التي ستكون بنظام التقييم الجديد.

وأضاف حجازي، خلال حواره مع برنامج "مساء دي إم سي" على فضائية "دي إم سي"، اليوم السبت، أن الصف الأول الثانوي سيكون سنة نقل لجميع السنوات، على أن يكون الصف الثاني الثانوي في هذا العام نقلًا أيضًا، ولا تضاف درجاته إلى مجموع الثانوية العامة، حتى يتم تعديل القانون، موضحًا أن الثانوية العامة هذا العام ستكون عامًا واحدًا وسيتم الامتحان فيها بنظام البوكليت.

وتابع رئيس قطاع التعليم بوزارة التربية والتعليم بأن مجلس الوزارء وافق على حل امتحان الفيزياء والكيمياء بالعربي والإنجليزي، في ما يعرف إعلاميًّا بقضية التعريب، على اعتبار أن هذا العام سيكون العام الأخير لهذه الموافقة.