رضا حجازي: تطوير المنظومة التعليمية أصبح حتميًّا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خميس:

قال الدكتور رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم بوزارة التربية والتعليم، إن اليوم السبت هو أول أيام الدراسة في 12 محافظة، على أن تنتظم كل المحافظات في الدراسة غدًا الأحد، مشيرًا إلى أنه لا صحة حول إلغاء الدراسة يوم السبت، ولكن مثل العام الماضي هناك محافظات تبدأ الدراسة يوم السبت وأخرى تبدأ يوم الأحد.

وأضاف حجازي، خلال حواره مع برنامج "مساء دي إم سي" المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، اليوم السبت، أن المحافظات التي تبدأ الدراسة يوم الأحد يكون اليوم الدراسي فيها أطول من المحافظات التي تبدأ الدراسة فيها يوم السبت، ولكن في النهاية عدد الساعات يكون متساويًا، موضحًا أن الهدف الرابع من التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 هو وجود طالب معتز بذاته فخور ببلاده وتاريخها، وهو إحدى النقاط المهمة والواضحة.

وأشار رئيس قطاع التعليم بوزارة التربية والتعليم إلى أن هناك حاجة إلى وجود طالب يفكر بشكل ناقد، حيث إن التطوير أصبح حتميًّا، لاستخراج منتج تعليمي جاد، موضحًا أن تصنيع مصر العالمي بالنسبة للتعليم منخفض، إذ إن الطلاب المصريين الذين يشاركون في المسابقات التعليمية تكون درجاتهم منخفضة، ولذلك فإن هناك ضرورة للتعلم بشكل أفضل.