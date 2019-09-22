مصرع وإصابة 11 شخصًا في إطلاق نار بأمريكا

أفادت تقارير إلإعلامية بمقتل شخصين وإصابة تسعة آخرين، في حادث إطلاق نار داخل ناد رياضي بولاية ساوث كارولينا بجنوب شرق الولايات المتحدة.
وقال مسؤول الشرطة المحلية في مقاطعة لانكسترباري فايل إن "الحادث كان كبيرا جدا ووقع داخل النادي وخارجه.. لدرجة أن عددا كبيرا من الناس شاهدوه".
وبحسب وسائل إعلام أمريكية، لم يتم القبض حتى الآن على مطلق النار، لكن مسؤول الشرطة الأمريكية أشار في البيان إلى أنه جرى فتح تحقيق في الحادث
وأوضحت التقارير أنه لم يتأكد المحققون بعد من عدد مطلقي النار في هذا الهجوم الدموي.
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