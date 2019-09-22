بعد هاشتاج #معذب_طفلة.. النيابة السعودية تأمر بالقبط على الأب

أصدرت النيابة العامة السعودية، السبت، أمرا للجهات المختصة بـ "القبض على معذب طفلة، تمهيدا لإحالته للتحقيق وتطبيق الأنظمة بحقه بكل حزم".

وقالت النيابة، في بيان، إن المعنف ارتكب فعلا ينطوي "على ما يهدد صحة وسلامة الطفل وتعريضه للخطر وإساءة المعاملة بحقه وتصوير ذلك عبر الأجهزة الذكية".

من جانبه، أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية،

خالد أبا الخيل، عبر حسابه في موقع "تويتر"، أنه "يجري التحقق من معلومات وصلت إلى مركز بلاغات العنف للشخص الذي ظهر في مقطع فيديو يعنف طفلا رضيعا".

وكان نشطاء على موقع التغريدات القصيرة تويتر قد دشننوا هاشتاج #معذب_طفله، والذي تصدر "تويتر" في وقت قصير.

وتداول المغردون مقطع لرجل يجلس بمنزل ويعنف طفلته الصغير لا تتجاوز الثلاث سنوات، وينهال عليها ضربًا في محاولة منه لتعليمها المشي ويرفعها من يديها ثم يلقيها أرضًا، وسط صراخ وبكاء الطفلة.

واتفقت أراء متداولوا مقطع الفيديو الذي تصل مدته

لى دقيقتان، على ضرورة فرض عقوبة على والد الطفلة، كما تبنوا دعوات تقدم لمنظمات حقوق الطفل للنظر في الموضوع.

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